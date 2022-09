Teatro, 'Mucche ballerine' in tour nelle scuole valdostane

Si intitola "Territori e scuole a teatro" il tour che porterà lo spettacolo teatrale "Mucche ballerine" nelle scuole elementari e secondarie di primo grado della Valle d'Aosta. L'iniziativa è proposta dall'associazione Altitudini e realizzata con il supporto del Consiglio regionale della Valle d'Aosta: da lunedì 3 ottobre e per due settimane sono previste delle "matinée" dedicate agli ultimi gradi delle scuole elementari e alle scuole secondarie di primo grado, dall'alta alla bassa Valle (passando per Aosta), per un totale di circa 1.500 studenti.

L'obiettivo è di portare il teatro alle scuole dei territori della Valle d'Aosta, valorizzando auditorium e sale polivalenti e coinvolgendo il pubblico scolastico per avvicinare al teatro le nuove generazioni. Le rappresentazioni sono in calendario a Gignod, Fénis, Villeneuve, Gressoney-Saint-Jean, Valtournenche, Aosta, Pont-Saint-Martin, Gressan e Morgex.

In dettaglio si tratteranno i temi della libertà, della Resistenza, della guerra e della pace: "Mucche ballerine" è una storia alpina, d'amore e dinamite, partigiani e Radio Londra, incendi e rappresaglie, mucche scervellate e bipedi umani complicati. Lo spettacolo è nato da un'idea di Alessandra Celesia, attrice e direttrice artistica della compagnia Curious industries, è diretto dal regista teatrale e cinematografico John McIlduff, si avvale dei testi dello scrittore cuneese Marco Bosonetto e delle composizioni musicali originali di Christian Thoma.