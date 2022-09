Energia: Sapinet, piani per incentivare filiera forestale

"E' necessario adottare piani forestali specifici per le proprietà pubbliche che permetteranno di calibrare le politiche di incentivazione della filiera forestale anche a fini energetici. Gli strumenti di pianificazione si concentreranno anche sull'analisi del mercato dei prodotti legnosi e sulla valorizzazione delle imprese forestali". Lo ha detto l'assessore regionale alle risorse naturali, Davide Sapinet, rispondendo in aula ad un'interpellanza sull'utilizzo della biomassa per scopi energetici presentata dalla Lega Vda.

"Inoltre - ha aggiunto - per ridurre le importazioni di biomassa, è necessario agire sulla diminuzione dei consumi, principalmente attraverso la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici, prevedendo ad esempio interventi di riqualificazione energetica degli involucri e una graduale sostituzione degli impianti di riscaldamento con tecnologie più avanzate. Lo sviluppo delle biomasse dev'essere valutato anche rispetto alla qualità dell'aria in quanto la biomassa concorre a ridurre la CO2 ma porta all'emissione di altre sostanze (ossidi d'azoto e monossido di carbonio) superiori a quelle dei combustibili gassosi: sicuramente l'efficientamento di stufe a caminetti può contribuire a ridurre ma non ad azzerare l'inquinamento del prodotto di questo combustibile".

"La Valle d'Aosta, avendo in abbondanza questa risorsa di materia prima, deve valorizzarla al meglio - ha replicato Luca Distort (Lega Vda) - perché porta vantaggi ambientali, lavoro, energia, economia, autonomia energetica e, quindi, indipendenza dalle importazioni. Per questo motivo, tutto il Governo regionale deve operare in sinergia per agire positivamente sulla filiera forestale".