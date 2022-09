Caro energia: legge aiuti modificata, ok da commissioni

Le Commissioni "Assetto del territorio", "Sviluppo economico" e "Servizi sociali" del Consiglio Valle hanno espresso parere favorevole a maggioranza (astensione del gruppo Pour l'Autonomie) su un nuovo testo del disegno di legge che contiene misure urgenti in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e a favore degli investimenti delle imprese. Testo che è stato modificato a seguito degli emendamenti presentati dal Presidente della Regione. I gruppi Lega Vallée d'Aoste, Forza Italia e Progetto Civico Progressista non hanno partecipato al voto.

Gli emendamenti, come specificano i Presidenti delle Commissioni, "recepiscono le richieste formulate dalle parti sociali e dalla Chambre valdôtaine in rappresentanza di tutte le associazioni imprenditoriali". In particolare, rispetto al testo originario, è posticipato dal 31 ottobre al 15 novembre 2022 il termine per la presentazione delle domande per i contributi straordinari sia alle famiglie che alle imprese; è poi incrementata la percentuale di intensità di aiuto per il sostegno agli investimenti delle imprese (dal 30 al 35 per cento per gli investimenti in generale e dal 40 al 45 per cento per gli investimenti finalizzati all'efficientamento energetico o al miglioramento dell'approvvigionamento idrico; il limite minimo di spesa ammissibile è di 5.000 euro, il massimo è di 200.000 euro). Inoltre, in considerazione delle difficoltà in cui versa il settore dell'agricoltura dovute anche al deficit idrico e alla siccità, per le imprese agricole e i proprietari di alpeggi e mayen, il contributo pubblico è elevato al 45 per cento a prescindere dalla tipologia e dall'investimento realizzato.

Per i Presidenti delle tre Commissioni, il provvedimento, che mette in campo 12 milioni di euro di contributi, "è frutto di un lavoro approfondito e annunciato già dal mese di luglio: l'urgenza deriva dal fatto di portarlo all'attenzione del Consiglio Valle già nell'adunanza convocata il 21 settembre in modo da dare in tempi rapidi le prime risposte a famiglie e imprese".