Caro energia, Restano relatore proposta di legge

Le Commissioni "Assetto del territorio", "Sviluppo economico" e "Servizi sociali" del Consiglio Valle hanno nominato il vicepresidente della quinta Commissione, Claudio Restano (Misto), quale unico relatore del disegno di legge che contiene misure urgenti in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e a favore degli investimenti delle imprese.

Il provvedimento, che si compone di sei articoli, è stato presentato dalla Giunta regionale l'8 settembre e prevede contributi straordinari sia per le famiglie che per le attività economiche, mettendo in campo 12 milioni di euro per il 2022.

Le tre Commissioni si riuniranno congiuntamente il 15 settembre, alle 8.30, per audire il Presidente della Regione, la Chambre, i Sindacati e le associazioni dei consumatori in merito al disegno di legge.