Assemblea Vda prende atto scioglimento Consiglio Saint-Oyen

Con un voto unanime il Consiglio regionale ha preso atto dello scioglimento del Consiglio comunale di Saint-Oyen. "Ci sono state le dimissioni di cinque consiglieri - ha spiegato il presidente della Regione, Erik lavevaz - che non erano surrogabili perché c'era una lista unica. Ci sono quindi i presupposti per lo scioglimento del Consiglio in quanto non è più garantito il suo funzionamento.

L'obiettivo è che le nuove elezioni si svolgano assieme a quelle di Valsavarenche il 13 novembre". Ora lo scioglimento sarà "ufficializzato" attraverso una delibera della Giunta regionale.