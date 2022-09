Note dal Cammino Balteo fa tappa a Machaby

Sabato 24 settembre 2022 torna l'appuntamento con "Note dal Cammino Balteo", progetto promosso dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta per valorizzare con trekking animati l'itinerario escursionistico del Cammino Balteo che percorre a bassa e media quota la Valle d'Aosta.

La tappa si svolgerà a Machaby (Arnad) dove è previsto il concerto di Rebecca Viora al flauto e Sara Terzano all'arpa, che si esibiranno nel castagneto sopra il Santuario alle 12.30 e alle 15.30, eseguendo musiche di Donizetti, Gluck, Händel, Naderman, Paradisi e Vivaldi. Durante la giornata sono in programma visite guidate al cantiere del Santuario della Madonna delle Nevi per ammirare i risultati dell'intervento di restauro quasi ultimato, con otto turni di visita. Per raggiungere Machaby, è possibile scegliere tra due facili itinerari accompagnati da una guida escursionistica e naturalistica al prezzo di 20 euro a persona.