Caro energia: Minelli, aziende in crisi e Cva aumenta utili

"Esiste una evidente contraddizione in Valle d'Aosta fra l'incremento spropositato dei costi per l'utilizzo di energia elettrica che colpisce la Cogne Acciai Speciali e molte altre aziende ed il fatto che la Regione sia proprietaria di una azienda come la Cva, che produce grandi quantitativi di energia idroelettrica, in gran parte esportati, ricavando utili notevoli e crescenti". Lo dichiara la consigliera regionale Chiara Minelli (Pcp) annunciando che sul tema sono state presentate una interrogazione con risposta scritta ed una interpellanza in Consiglio Valle.

La prima "è finalizzata a conoscere l'entità dei profitti e degli extraprofitti di Cva relativi al 2021, nonché l'entità della tassa sugli extraprofitti che la Cva ha dovuto recentemente pagare, dati che finora non sono di dominio pubblico"; la seconda "evidenzia la contraddizione fra i grandi profitti della Cva e le gravi difficoltà del mondo produttivo valdostano e in particolare di una azienda energivora come la Cogne Accia Speciali". "E' del tutto evidente che gli attuali contratti di Cva per le forniture di energia elettrica - conclude Minelli - sono onerosi e che su questi occorre intervenire".