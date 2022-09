Scioglimento Comune Saint-Oyen, si riunisce Consiglio Valle

Il Consiglio Valle si riunirà in sessione straordinaria lunedì 12 settembre 2022, alle ore 9, per esprimere parere in merito allo scioglimento del Consiglio comunale di Saint-Oyen. La richiesta di parere è stata inoltrata dalla giunta regionale lo scorso lunedì, dopo le dimissioni di cinque componenti, non surrogabili, del Consiglio comunale di Saint-Oyen, composto dal sindaco, dal vicesindaco e da otto consiglieri. L'iter è dettato dallo Statuto speciale e dalla legge regionale sul sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.

Il presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha già fatto sapere che è sua intenzione deliberare lo scioglimento del Consiglio comunale e nominare il commissario in tempo utile per l'indizione dell'elezione del sindaco e vicesindaco, nonché dei consiglieri comunali di Saint-Oyen, in concomitanza con quella di Valsavarenche, prevista il 13 novembre prossimo.

L'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale Youtube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) e sull'app ConsiglioValle.tv per smart Tv Lg.