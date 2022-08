Décès de l'abbé Maquignaz, condoléances du Conseil et la Région

Le président de la Région, Erik Lavevaz, au nom du Gouvernement régional, et le président du Conseil régional, Alberto Bertin, au nom de l'Assemblée, prennent part au deuil lié à la disparition de l'abbé-alpiniste Luigi Maquignaz.

Né en 1929 à Valtournenche, Luigi Maquignaz fut ordonné prêtre en 1953 et apporta son assistance aux fidèles des paroisses de Courmayeur, de la Cathédrale d'Aoste, de Saint-Pierre, de Saint-Martin-de-Corléans, à Aoste, et d'Aymavilles. Il fut par la suite nommé par la suite recteur du Séminaire d'Aoste et directeur du Prieuré de Saint-Pierre.

Lorsque la Région lui conféra en 2019 la décoration de Chevalier de l'Autonomie, la motivation soulignait que "pour Luigi Maquignaz, la montagne est une métaphore de la vie: engagement, fatigue, passion et magie. Et la vie humaine est comme cette fleur unique qui s'épanouit à l'ombre des rochers de son Cervin: un don de Dieu. Luigi Maquignaz, une vie au service de l'homme, de la foi et de la Vallée d'Aoste".