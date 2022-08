Teatri naturali, spettacoli e passeggiate a Morgex

(ANSA) - AOSTA, 13 AGO - Teatri Naturali, progetto di valorizzazione dell'identità di montagna attraverso il teatro e il territorio, andrà in scena a Morgex il 20 e il 31 agosto.

Curato dalla compagnia teatrale Palinodie e sostenuto dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, per l'edizione 2022 propone una programmazione che parte dal teatro per intersecare la natura valdostana, il suo paesaggio e il turismo: visite guidate e degustazioni sono il completamento dell'esperienza proposta per creare comunità di ascolto e spazi di condivisione.

Si tratta di una "iniziativa culturale di qualità che coinvolge il territorio e crea sinergie. Una valorizzazione del turismo sostenibile, che mette in relazione arte, natura e produzione agricola, guardando all'accessibilità per tutti", ha commentato il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin.

Sabato 20 agosto alle 17, e con secondo turno alle 20, è in programma lo spettacolo con audioguida in cuffia 'La Corrente Verticale', della compagnia teatrale Cartocci Sonori di Bologna: una performance itinerante, con circa un'ora e trenta minuti di camminata in piano, che porta gli spettatori e le spettatrici a immergersi in un'esperienza di incontro con la natura. Alle 18.30 si terrà una conversazione con Clara Pogliani dell'associazione 'Ci sarà un bel clima', con degustazione di prodotti locali.

Mercoledì 31 agosto alle 16.30 si svolgerà una passeggiata con guida naturalistica e interventi artistici al Belvedere di Arpy, organizzata insieme alla Fondazione Natalino Sapegno. Alle ore 21 è in programma all'auditorium di Morgex lo spettacolo teatrale 'In capo al Mondo. In viaggio con Walter Bonatti', della compagnia teatro Invito di Lecco, seguito da una degustazione di prodotti locali.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la compagnia teatrale Palinodie (340 7609368; info@palinodie.it) (ANSA).