Respinto l'emendamento per l'introduzione del 'chèque energie'

(ANSA) - AOSTA, 28 LUG - Con 17 voti favorevoli e 18 astensioni il Consiglio regionale ha respinto l'emendamento proposto da Lega Valle d'Aosta, Forza Italia e Pour l'autonomie relativo all'introduzione del 'Chéque énergie"'nell'ambito dell'assestamento al bilancio 2022 della Regione e secondo provvedimento di variazione al bilancio 2022-2024. L'emendamento chiedeva di "rendere immediatamente operativa la corresponsione di un contributo forfettario a fondo perduto, il 'Chéque énergie', finalizzato a sostenere finanziariamente le famiglie valdostane a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, di gas naturale e fonti di riscaldamento". L'emendamento prevedeva "un impegno finanziario per il solo anno 2022 pari a 4 milioni di euro".

Nella manovra di bilancio sono 4 i milioni "messi a disposizione per una futura misura di aiuto alle famiglie" ma "oggi sono fermi", ha detto il consigliere Andrea Manfrin (Lega Vda), illustrando l'emendamento. Sono "l'unica misura politica inserita in questo assestamento" e "con questa proposta" si voleva "dare alla giunta uno strumento per erogare subito questi fondi", che "sono pochi ma sono un primo passo".

Ieri, durante la discussione generale, l'assessore alle Politiche sociali, Roberto Barmasse, aveva spiegato: "Non è stato semplice reperire risorse per le spese correnti.

Sicuramente i 4 milioni di euro attualmente reperiti per gli aiuti alle famiglie non coprono tutti i fabbisogni ma si è voluto trovare subito una disponibilità economica per poi definire ulteriori misure e criteri. L'urgenza non è la miglior consigliera, 4 milioni di euro sono pochi ma, sperando di avere maggiori disponibilità, l'intenzione del governo è quella di arrivare alla scrittura di una legge rivolta a famiglie e imprese da portare all'attenzione del primo Consiglio regionale del mese di settembre". (ANSA).