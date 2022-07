Lega, visita principe ha perso di senso con uscita in elicottero

"Il richiamo che poteva avere la visita del principe ha perso di senso dopo averlo portato in elicottero a vedere la situazione dei ghiacciai: con la réclame che si è fatta sulla stampa non si è fatta una gran bella figura. Tutti possono firmare la carta: che senso ha se lo sponsor è salito in elicottero?". Così il gruppo Lega Vda, dopo la risposta dell'assessore al Turismo e beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, a un'interrogazione sulla visita di Alberto II di Monaco in occasione dell'inaugurazione della 25/a edizione del Gran Paradiso Film Festival.

I consiglieri Stefano Aggravi e Luca Distort hanno chiesto al governo regionale di conoscere i contenuti del Protocollo firmato nell'occasione e quale "via" sia stata affrontata per la salita in vetta della delegazione che ha accompagnato il principe.

L'assessore Guichardaz ha spiegato che il 12 luglio ha partecipato all'uscita vista l'assenza del presidente della Regione per un altro impegno istituzionale. "E' stata organizzata la salita alla vetta - ha detto Guichardaz - con trasporto del principe e degli accompagnatori in elicottero sul ghiacciaio, sulla cosiddetta 'schiena d'asino', e da lì alla vetta del Gran Paradiso, seguendo protocolli e accorgimenti di sicurezza richiesti per un Capo di Stato in visita in contesti non raggiungibili con mezzi su strada. Nel corso della breve ascensione, durata circa due ore, le guide alpine presenti hanno potuto spiegare le condizioni dei nevai e dei ghiacciai visibili dai luoghi percorsi dalla cordata: il principe è rimasto molto colpito dallo stato dei nostri ghiacciai, che mai come in questo periodo è drammaticamente evidente". Guichardaz si è detto certo che il principe "si farà buon testimonial, attraverso la sua Fondazione, della nostra regione. La 'Carta del Gran Paradiso', pubblicata sul sito Internet del Gran Paradiso Film Festival, "sottolinea come territori e comunità quali la Valle d'Aosta e il Principato di Monaco possono essere simbolici di un impegno condiviso ad adottare comportamenti e azioni in linea con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030".

Il gruppo Lega Vda si è detto "perplesso sulla partecipazione dell'assessore in veste di 'padrone di casa', chiedendosi, se dal punto di vista istituzionale, non sarebbe stato più opportuno delegare il vicepresidente della Regione, che ha peraltro la delega sugli impianti a fune e che di neve se ne intende".