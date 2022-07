Garante diritti persone con disabilità, ok a proposta legge

Il Consiglio Valle ha approvato, con 33 voti a favore e 2 astensioni (Pcp), la proposta di legge che contiene disposizioni in materia di Garante dei diritti delle persone con disabilità.

L'iniziativa, depositata originariamente dai gruppi Lega VdA e Forza Italia il 14 marzo 2022, è il frutto di un confronto in prima Commissione consiliare, la quale ha predisposto un nuovo testo composto di sei articoli che assegna al Difensore civico le funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità.

Il consigliere relatore per la minoranza del gruppo Lega Vallée d'Aoste, Andrea Manfrin, ha specificato che lo scopo principale di questa proposta di legge "è quello di garantire, promuovere e tutelare i diritti e gli interessi delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari introducendo, per la prima volta nella nostra Regione, una figura appositamente creata per questo fine, che risulta essere così un punto di riferimento per chi, affetto da patologie invalidanti, si vede ledere o non riconoscere i propri diritti".

Il consigliere relatore per la maggioranza del gruppo Federalisti Progressisti - Partito Democratico, Andrea Padovani, ha spiegato che la figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità avrà, da un lato, "il compito di verificare a livello regionale la piena attuazione della normativa a tutela di coloro i quali hanno una disabilità e, dall'altro, quello di garantire i diritti riconosciuti". Per Padovani "è importante sottolineare anche come questa figura dovrà farsi promotrice della piena fruizione di luoghi e spazi, con particolare attenzione alla rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive".

Il gruppo Pcp, annunciando l'astensione al voto, ha elencato una "serie di criticità importanti". A partire dall'atribuzione del "ruolo di Garante alla Difensora civica, appesantendone ulteriormente il lavoro, svolto, peraltro, in condizioni di carenza di organico che la norma non provvede a colmare. Sarebbe invece stato più opportuno istituire un organismo indipendente.

Il disegno di legge, invece introduce un soggetto esperto a supporto della Difensora civica che svolgerà questo ruolo gratuitamente. Inoltre, l'estensione in legge della difesa dei diritti delle persone con disabilità ai caregiver in materia di accesso al lavoro e ai servizi, nonché alla rimozione di barriere architettoniche, facendo un semplice copia incolla dei vari articoli, genera confusione tra i due soggetti e può generare false aspettative".