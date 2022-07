Lega-FI-Pla, subito un 'chèque énergie' a fondo perduto

Una misura una tantum e a fondo perduto, chiamata 'chèque énergie', utilizzando da subito i 4 milioni di parte corrente: è la controproposta dei gruppi Lega Vda, Pour l'Autonomie e Forza Italia in merito alle misure contenute nel disegno di legge per il contenimento dei costi energetici e per la continuità degli investimenti aziendali.

L'ha annunciata il consigliere regionale Stefano Aggravi (Lega Vda), relatore per la minoranza dell'assestamento al bilancio 2022 della Regione e secondo provvedimento di variazione al bilancio 2022-2024. La controproposta prevede anche "una ricognizione generale dei conti per individuare tutta quella spesa al momento non strategica che potrebbe poi generare sul fine anno un ulteriore pesante avanzo di bilancio, formulata con un ordine del giorno".

In merito alla variazione di bilancio, secondo Aggravi "mancano la volontà politica e la forza di fare le coraggiose e giuste scelte per governare la nave in questa stagione di grande turbolenza". Si aspettava infatti "una maggior volontà programmatoria da parte del governo regionale, anche in considerazione delle emergenze che stanno interessando i valdostani, prima fra tutte quella del caro energia: invece c'è una timida proposta tutta da costruire, frutto di una maggioranza in evidente difficoltà che continua a rincorrere la contingenza, favorendo così l'incertezza e procrastinando la risoluzione di problemi ormai storici".

Sul caro energia e materie prime, Aggravi ha preso atto che per il 2022 "vi sono maggiori oneri per 16,5 milioni di euro riconducibili alla prosecuzione di opere pubbliche e per il riscaldamento di immobili regionali: forse è il caso che la Regione del 'fossil fuel free' dia il buon esempio pensando ad adottare un concreto piano di investimenti per contemperare costi ed emissioni dei suoi impianti di riscaldamento e approvvigionamento di energia".