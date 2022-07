Insediato l'Osservatorio regionale permanente sulla legalità

L'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso si è insediato nel pomeriggio di giovedì 21 luglio.

"L'istituzione di questo organismo, fortemente voluto da questa presidenza, arriva dopo una lunga gestazione. Non è un traguardo ma un punto di partenza - ha dichiarato il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin -. Un momento importante e significativo per la nostra regione. L'Osservatorio, come suggerisce il termine stesso, è il luogo istituzionale dove approfondire e studiare il problema, per individuare le misure necessarie al contrasto della criminalità organizzata. Non si sostituisce alle forze dell'ordine o al lavoro dei tribunali ma ha funzioni di supporto all'attività delle pubbliche amministrazioni".

L'Osservatorio permanente è composto da 15 membri ed è aperto alle forze dell'ordine. Gli incontri dell'Osservatorio sono un momento di raccordo tra il mondo istituzionale, economico, sociale e culturale per avere il quadro della situazione in materia di criminalità organizzata e di tipo mafioso. Le due principali attività sono la promozione della cultura della legalità e la definizione di politiche di indirizzo in materia di legalità e sicurezza. Durante il primo incontro, tenutosi nell'Aula consiliare, è stato audito Roberto Montà, in qualità di presidente dell'associazione Avviso Pubblico che, ai sensi della legge regionale 1/2022, ha indicato i nomi dei componenti del Comitato tecnico presso l'Osservatorio con funzioni di supporto tecnico-scientifico, soprattutto per quanto riguarda l'analisi sociologica in materia di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale valdostano. I tre membri esperti nominati nel corso della riunione sono Enzo Ciconte, docente universitario tra i massimi esperti in Italia delle grandi associazioni mafiose ed ex consulente della Commissione parlamentare antimafia, Claudio Forleo, giornalista e responsabile dell'Osservatorio parlamentare che monitora le attività di Camera e Senato in materia di prevenzione e contrasto alle mafie e alla corruzione e diffusione della trasparenza nella pubblica amministrazione; Roberto Gerardi, segretario generale presso varie amministrazioni pubbliche.