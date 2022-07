Assestamento di bilancio, nominati relatori Malacrinò e Aggravi

La seconda Commissione 'Affari generali' ha iniziato le audizioni sull'assestamento al bilancio 2022 della Regione e secondo provvedimento di variazione al bilancio 2022-2024.

Del disegno di legge, presentato dalla giunta regionale il 12 luglio e composto di 78 articoli, sono stati nominati il presidente della Commissione, Antonino Malacrinò (Fp-Pd) quale relatore per la maggioranza, e il consigliere Stefano Aggravi (Lega Vda) per la minoranza.

"Abbiamo voluto dedicare la giornata di oggi - evidenzia il presidente, Antonino Malacrinò - all'illustrazione da parte del presidente della Regione e degli assessori del provvedimento, che iscrive a bilancio per il 2022 l'intera quota disponibile dell'avanzo di amministrazione 2021 pari a 113 milioni di euro.

Nella mattinata del 19 luglio sentiremo i presidenti del Consorzio Bim, della società Société infrastructures valdôtaines (Siv) e del Parco naturale del Mont Avic oltre all'amministratore unico di Vallée d'Aoste Structure. Il 25 luglio, audiremo il presidente del Consiglio permanente degli enti locali".