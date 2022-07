Musica, al via la rassegna Monterosa Classica

Sono otto gli appuntamenti della stagione musicale estiva Monterosa Classica, realizzata con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. I concerti, in programma il 20, 21, 27 e 31 di luglio e il 2, 5, 7 e 8 di agosto tra l'auditorium di Monterosaspa ed alcune tra le chiese più interessanti acusticamente e architettonicamente del comprensorio del Monte Rosa, sono a ingresso libero, con inizio alle ore 21.

La rassegna è ideata e coordinata da Patrick Mittiga e da Giorgio Costa, che hanno attratto nomi importanti, affiancandoli a nomi meno noti ma già promettenti. L'obiettivo è di rendere la musica classica alla portata di tutti, valorizzando i territori e i luoghi che la ospitano. "Durante la rassegna Monterosa Classica si esibiranno musicisti di fama internazionale ma anche giovani nuovi talenti, ci teniamo particolarmente a fare da trampolino e dare spazio ai più virtuosi giovani artisti", ha detto in questo senso il direttore artistico Giorgio Costa, presidente della cooperativa 'Musica e muse'. "La rassegna Monterosa Classica - commenta Mittiga - nasce ormai otto anni fa con l'idea di valorizzare l'arte con l'arte, dal desiderio di portare nei luoghi meravigliosi del nostro territorio l'arte della musica classica a tutto tondo" .

Il primo appuntamento è in calendario mercoledì 20 luglio a Champoluc (auditorium Monterosespa) con Maurizio Mastrini, definito dalla critica uno dei maggiori pianisti e compositori del panorama internazionale musicale e strumentale.