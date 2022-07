Ferrovia: elettrificazione Aosta-Ivrea, pronto progetto Rfi

"Per quanto riguarda la tratta Ivrea/Aosta, Rfi ha predisposto il progetto definitivo dell'intervento di elettrificazione. Con gli enti locali sono stati promossi degli incontri sul territorio allo scopo di far emergere in anticipo le osservazioni: sul territorio valdostano non sono emerse particolari criticità, mentre il Comune di Ivrea ha sollevato delle perplessità". Lo ha detto il presidente della Regione e assessore ad interim ai trasporti, Erik Lavevaz, rispondendo in aula ad un'interpellanza di Pcp sul potenziamento della ferrovia in Valle d'Aosta.

"Il 30 aprile è stata convocata la conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona - ha aggiunto - per accelerare i tempi di acquisizione delle autorizzazioni e il nulla osta. Dal 30 aprile vi sono 105 giorni per acquisire i pareri, dopodiché Rfi potrà adottare il progetto. Il progetto è articolato, coinvolge più strutture e l'Assessorato dei trasporti coordina tutte le attività allo scopo di formulare un parere unico che sarà presentato entro la scadenza".

"E' una nota positiva - ha replicato Chiara Minelli (Pcp) - che sia stato ultimato e consegnato il progetto definitivo di elettrificazione e che non siano emerse particolari criticità in Valle d'Aosta. Certo è che un'azione di sostegno forte della nostra Regione sarà fondamentale e dovrà continuamente essere perseguita".