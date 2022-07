Via libera a legge di sostegno imprese in difficoltà

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato all'unanimità la proposta di legge che modifica gli interventi regionali per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Il provvedimento, depositato dal gruppo Lega Vda, è stato oggetto di notifica all'Unione europea a luglio 2021 per le verifiche di conformità al quadro regolamentare degli aiuti di Stato. Il testo finale "è il frutto di una serie di modifiche richieste dalle autorità comunitarie e degli impegni presi dal Presidente della Regione con le istituzioni comunitarie".

"L'obiettivo è di riformare la normativa regionale in materia di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà - ha spiegato Stefano Aggravi (Lega Vda) - sulla base di piani propriamente definiti redatti con l'ausilio di professionisti accreditati in linea con le previsioni regolamentari in campo nazionale e comunitario. L'ottica delle modifiche non contempla direttamente l'attuale congiuntura di crisi economica, bensì il medio periodo ed in particolare le future fasi di rilancio della nostra economia nel corso delle quali potranno emergere situazioni di difficoltà meritevoli di sostegno con l'obiettivo di non perdere capacità produttiva e occupazionale nell'interesse di tutta la comunità valdostana".

L'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, ha aggiunto: "Questa legge è il frutto di un proficuo confronto politico e ha introdotto un nuovo metodo organizzativo che ha visto il lavoro congiunto tra le strutture regionali e quelle del Consiglio. Questo disegno di legge arriva finalmente in Aula e l'applicazione della norma comporterà un lavoro di valutazione dei piani e della loro successiva applicazione. Continueremo con la concertazione e la collaborazione tra strutture, anche attraverso l'importante contributo della Commissione consiliare.

La normativa aggiornata darà un supporto a quelle realtà che potranno avere ancora un futuro in termini di impresa".

Per Giulio Grosjacques (Uv) "questo provvedimento si inserisce nel sistema di aiuti alle aziende che hanno avuto pesanti danni dalla pandemia. Una norma importante quindi a sostegno delle imprese in difficoltà, che per la loro situazione non sarebbero nella condizione di chiedere aiuto al sistema bancario e che attraverso queste misure avranno la possibilità di ristrutturare le proprie attività e riprendere la produzione, salvaguardando i posti di lavoro che ne derivano".