Energia, Giunta Vda studia misura per mitigare costi

"La Giunta regionale sta studiando una misura di mitigazione dei costi energetici che si aggiunge a quella statale". Lo ha detto l'assessore regionale alle politche sociali, Roberto Barmasse, rispondendo in aula ad un'interrogazione del gruppo di Forza Italia sulle iniziative adottate per ridurre i disagi degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del quartiere Cogne che riguardano, soprattutto, le mancate manutenzioni, il caro affitti e l'elevato costo delle spese condominiali.

Sull'aumento delle spese di riscaldamento, Barmasse ha precisato che "si tratta di una situazione generalizzata causata dall'aumento dei prezzi energetici, conseguenza dell'attuale situazione geopolitica. Per evitare nei mesi invernali un cospicuo aumento delle bollette, Arer ha preferito distribuire la spesa anche sui mesi estivi specificando che, se a consultivo, dovessero essere inferiori, saranno conguagliate. Ho comunque fatto presente agli inquilini che, per mitigare gli aumenti, oltre agli aiuti statali (sconto in bolletta), per gli inquilini che hanno il servizio di teleriscaldamento, la società fornitrice ha deciso di applicare una riduzione del 14% per il quarto trimestre 2021 e del 27% per i primi tre mesi del 2022".