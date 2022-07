Commissioni locali valanghe, approvata nuova legge

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità il disegno di legge che modifica le disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe. Il testo si compone di nove articoli. "Il provvedimento rende più attuale e più consona alla direttiva valanghe nazionale - hanno precisato i consiglieri Roberto Rosaire (Uv) e Paolo Cretier (Fp-Pd) - la legge regionale 29 del 2010, che era nata per disciplinare le funzioni in tema di protezione civile e sussidiarietà del sistema autonomie Valle d'Aosta. Il percorso di predisposizione e di esame del testo ha coinvolto tutti i soggetti interessati dalla tematica: un percorso sicuramente lungo ma che ha portato soprattutto alla volontà di aprire un tavolo di lavoro dedicato alle ulteriori osservazioni portate in commissione da Celva e Guide Alpine. Un iter di lavoro corale necessario anche in relazione ai cambiamenti climatici in corso che sempre di più affliggono il nostro territorio".

Il Presidente della terza Commissione, Albert Chatrian (Av-VdAU), ha evidenziato "il plauso ricevuto dagli attori auditi per la costruzione della nuova legge, che così come quella del 2010 è stata fatta in concerto con i diretti interessati. Pensiamo che questo sia il modo migliore di procedere. Per quanto riguarda i contenuti, le modifiche attuate sono state valutate positivamente dagli attori della montagna e dagli enti locali che sono i diretti interessati dalla materia.

Sono stati recepiti tutti gli elementi importanti da loro suggeriti che hanno consentito di riscrivere e attualizzare le regole del gioco".

"E' stato chiaramente evidenziato - ha detto l'assessore al territorio Carlo Marzi - che con questo disegno di legge interveniamo su di un dispositivo legislativo del 2010: il fatto che la Regione avesse già una legge che permetteva di gestire il rischio valanghivo, ci ha permesso di essere chiamati come realtà pioniera e di buona pratica nella redazione delle direttive nazionali messe in campo nel 2019. La nuova legge permette di meglio evidenziare il concetto di mitigazione del rischio valanghivo evidenziandone i necessari aspetti predittivi che partono dai monitoraggi e dagli studi per arrivare alle migliori pratiche amministrative possibili in capo ai Comuni con l'ausilio delle 16 Commissioni locali valanghe".

È stato invece ritirato un ordine del giorno presentato dai gruppi Lega Vallée d'Aoste e Pour l'Autonomie che chiedeva di approfondire la possibilità di istituire, parallelamente alle Commissioni locali valanghe e, a rafforzamento dell'attività della Fondazione di Montagna sicura, l'attività di commissioni che si innestino in un complessivo processo di riforma della gestione delle emergenze idrogeologiche, anche in termine di gestioni di notizie, a sostegno delle strutture comunali.