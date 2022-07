ConsiglioValle.tv, una nuova app per seguire sedute su Smart Tv

Il Consiglio Valle sbarca sulle Smart Tv: il 30 giugno scorso è scaduto il servizio di trasmissione in diretta su canale digitale terrestre (assegnato nel 2016 e rinnovato fino al 2022) e l'ufficio di presidenza ha deciso di non bandire una nuova gara ma di sviluppare un'app, 'ConsiglioValle.tv', compatibile con le nuove tecnologie, anche alla luce del fatto che le sedute sono già trasmesse online e sulla piattaforma Youtube. Una decisione "che è stata approvata anche dalla conferenza dei capigruppo", ha precisato in conferenza stampa il presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin.

La scelta è maturata sulla base di diverse motivazioni, a partire dai "costi significativi per la trasmissione" via digitale terrestre, "oltre 260 mila euro l'anno", ha aggiunto.

Il risparmio stimato grazie "alla possibilità di sviluppare l'app da un team di risorse interne, coadiuvato da specialisti esterni" è di "oltre il 70%". Ma pesa anche la possibilità di collegare alla banda larga entro il 2022 "l'85% del territorio regionale". "Non tutte le vallate laterali erano servite" invece dal segnale del digitale terrestre. Il tutto si inserisce in un contesto di cambiamenti portati da due anni di pandemia, che ha portato i cittadini a essere "più smart e connessi" e di un'evoluzione nelle modalità di fruizione dei contenuti televisivi. Sarà inoltre possibile avere "statistiche puntuali dei dati di ascolto".

L'app è in corso di validazione e quindi non ancora presente sugli store. Nell'attesa sarà possibile usufruire della modalità 'second screen' (avvio della diretta da dispositivo mobile e trasmissione allo schermo della smart tv) per seguire la seduta del Consiglio Valle del 13 luglio. "Avremo un'app di nostra proprietà e sarà possibile rilasciarla anche ad altri enti", ha sottolineato Bertin. In una prima fase sarà disponibile per televisori Samsung e Lg, in seguito si andrà verso i sistemi Android.

Il sito web del Consiglio Valle inoltre è stato rinnovato con diversi miglioramenti, come la sottotitolazione dei video on demand delle sedute dal 21 aprile 2021 e ottimizzazioni nella possibilità di ricerca testuale.