Regione, Giunta approva assestamento bilancio 2022

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha licenziato la proposta al Consiglio regionale del disegno di legge concernente l'Assestamento al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2022 e del secondo provvedimento di variazione al bilancio della Regione per il triennio 2022/2024. Con l'Assestamento - è spiegato in una nota - si provvede all'iscrizione a bilancio, nell'esercizio 2022, dell'intera quota disponibile dell'avanzo di amministrazione 2021 dell'importo di 113 milioni e 123.916 euro. L'approvazione del disegno di legge, inoltre, dà l'avvio all'iter consiliare, per il tramite delle commissioni competenti, con l'obiettivo di approvare l'atto entro il 31 luglio nei tempi previsti dalla legge.