Referendum: Pcp, voto unanime per l'indizione è auspicio fondato

(ANSA) - AOSTA, 08 LUG - "E' fondato" secondo il gruppo Pcp "l'auspicio del voto unanime" rispetto alla deliberazione della presidenza del Consiglio per decidere sulla indizione del referendum consultivo riguardante la riforma del sistema elettorale regionale. La prossima seduta del Consiglio Valle del 13 luglio "sarà un momento di verità per tanti".

"Anzitutto - scrive il gruppo in una nota - è sicuro il voto favorevole dei consiglieri di Pcp e di Forza Italia che fanno parte del Comitato per la riforma elettorale e hanno presentato due proposte di legge che hanno in comune la questione centrale: l'elezione diretta di maggioranza e presidente. Veniamo poi al presidente del Consiglio, che in questa vicenda ha un ruolo importante. E' logico un suo voto favorevole perché si tratta di una sua proposta di deliberazione, ma anche perché sarebbe coerente con le sue decennali affermazioni sulla importanza e centralità degli strumenti referendari".

Per quanto riguarda "il gruppo Pd è nota l'indicazione data dal segretario, Luca Tonino, che ha pubblicamente e più volte dichiarato che il voto sarà favorevole allo svolgimento della consultazione referendaria. La posizione della Lega pare più incerta, ma dovrebbe saper cogliere l'opportunità offerta dal referendum per arrivare ad un effettivo cambiamento del sistema elettorale valdostano; si tratterebbe del resto di un comportamento coerente con la posizione leghista in tutte le eegioni italiane".

"Anche nell'Union Valdôtaine - prosegue il gruppo Pcp - albergano posizioni diverse. Però è un movimento che dice di essere vicino al 'peuple valdôtain', paladino dell'ascolto del territorio e della partecipazione popolare, ammiratore dell'esempio luminoso della democrazia referendaria svizzera.

Infine per quanto riguarda il consigliere Claudio Restano dovrebbero esserci pochi dubbi sul suo voto favorevole, coerente con la firma che ha apposto sotto la richiesta di referendum consultivo e con la posizione del suo gruppo politico di riferimento che fa parte del Cre". (ANSA).