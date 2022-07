Morta Francesca Gentile Camerana, cordoglio del Consiglio Valle

(ANSA) - AOSTA, 08 LUG - A nome del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, il presidente, Alberto Bertin, e l'Ufficio di presidenza esprimono il loro profondo cordoglio per la scomparsa di Francesca Gentile Camerana, fondatrice e Direttore artistico dell'Associazione Lingotto musica.

"Dalle grandi doti umane e capacità professionali - si legge in una nota - , con la sua passione per la musica e l'attenzione verso i giovani musicisti, lascia un patrimonio culturale di immenso spessore". (ANSA).