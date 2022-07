A Bosses La montagna in arte con Siro Vierin e Eleusi

Fino al 28 agosto il Castello di Bosses ospiterà la mostra "La montagna in arte", evento organizzato con il sostegno del Consiglio Valle e del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses. Il percorso espositivo, con la sua formula ormai consolidata, affianca uno scultore affermato della tradizione valdostana a un artista emergente: quest'anno i protagonisti sono Siro Viérin e Ludovico Crétier, in arte Eleusi, che animeranno le stanze della fortezza medievale, "luogo simbolo della Valle del Gran San Bernardo in cui la promozione della cultura si sposa con la valorizzazione del territorio".

Siro Viérin, classe 1959, è uno scultore professionista da oltre 45 anni che vive e lavora a Saint-Oyen. Ludovico Eleusi Crétier, nato nel 2002, è un appassionato di illustrazione e fumetto. La mostra, a ingresso libero, dall'8 luglio è visitabile da martedì a venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.