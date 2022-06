Spelgatti accusa, dopo un anno Giunta ancora incompleta

"Sono imbarazzata nel dover ricordare che la Valle d'Aosta non può, dopo un anno, continuare a permettersi di non avere un Assessore all'ambiente e ai trasporti. Ci si avvia verso i due anni di governo regionale in un perpetuo stato di verifica di maggioranza". Lo ha detto Nicoletta Spelgatti (Lega Vda) presentando in aula un'interpellanza sulla nomina del nuovo Assessore all'ambiente e sulle priorità dell'azione di governo.

"Dopo l'ennesima perdita di un pezzo, in nome della necessità di dare solidità al governo, la maggioranza ha aperto delle consultazioni formali - ha proseguito - affermando di non poter governare a diciotto Consiglieri, salvo poi, come se nulla fosse, dichiarare, dopo oltre due mesi, che non vi è stata nessuna crisi di maggioranza e che l'attuale assetto a 18 garantisce stabilità. Noi riteniamo che la Valle d'Aosta attenda risposte ai propri bisogni, in particolar modo in un periodo complesso come questo in cui si dovrebbero prendere delle decisioni importanti, assumersi delle responsabilità, condurre un'azione decisa. Invece, questo Governo rappresenta l'apoteosi dell'immobilismo, con un'unica visione di insieme: tenere la Lega, che è la principale forza politica in Valle, all'opposizione".