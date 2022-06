Sammaritani, carenza medici in Vda ormai strutturale

"La situazione di carenza di medici di medicina generale in Valle d'Aosta è ormai strutturale". Lo ha detto Paolo Sammaritani (Lega Vda) che sull'argomento ha presentato un'interpellanza in Consiglio Valle. "Oltre a questo - ha aggiunto - le persone lamentano spesso anche una scarsità di informazione e sarebbe bene predisporre un servizio che sia più vicino agli utenti perché abbiamo l'impressione che, talvolta la parte amministrativa dell'Usl sia un po' lontana dai pazienti e anche dai suoi dipendenti. Questo non giova all'immagine dell'azienda sanitaria che appare distaccata dalle preoccupazioni degli utenti e del personale operativo, andando ad incidere negativamente anche sul benessere lavorativo".

"L'Assessorato sta lavorando con l'Usl - ha replicato l'assessore Roberto Barmasse - per il recepimento del nuovo Accordo collettivo nazionale 2016-2018 (divenuto efficace con l'intesa Stato-Regioni a fine aprile 2022), che prevede l'approvazione della programmazione della riorganizzazione territoriale e l'avvio della contrattazione per gli Accordi integrativi regionali. È un'importante operazione che andrà a ridisegnare il modello della medicina del territorio con la disciplina delle Aggregazioni funzionali territoriali e la sua interrelazione con la Centrale operativa del territorio e le Case di comunità. In particolare, la Direzione funzionale territoriale permette di coordinare meglio i medici dello stesso gruppo sulle attività da svolgere e anche sulle coperture: questo, in conseguenza della carenza dei medici, dovrebbe migliorare la funzionalità del sistema".