Marquis, necessario creare task force su lavoro

"A seguito anche delle preoccupazioni espresse dalle associazioni di categoria, più che il lavoro mancano i lavoratori: sarebbe quindi importante rispondere alla loro proposta di creare una task force che affronti tutte le criticità, partendo dagli aspetti più concreti". Lo ha detto il consigliere Pierluigi Marquis (Forza Italia) presentando un'interrogazione in aula sul progetto #VdALavora.

"Da una parte - ha aggiunto - abbiamo l'impressione che ci sia un approccio innovativo nel Piano di politica del lavoro, cercando di andare oltre la situazione consolidata e monitorare i risultati, ma dall'altra siamo preoccupati perché c'è bisogno di un passo più sostenuto. La programmazione 2021-2027 è alle porte: se riusciamo a dare degli obiettivi più innovativi, potremo utilizzare i fondi messi a disposizione dal Fondo sociale europeo, andando a lavorare sulla parte della formazione delle competenze". "C'è bisogno di avere i dati - ha concluso - sugli effetti che hanno prodotto le attività di formazione sull'effettivo impiego dei lavoratori. I problemi sono ereditati dal passato, ma per cambiare passo c'è bisogno di approfondire meglio tra tutti gli attori interessati i problemi legati al mondo del lavoro e credo che una task force possa essere una soluzione per mettere insieme tutte le criticità e dare soddisfazione alle domande della comunità".