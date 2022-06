Lavevaz, immobilismo? la realtà è un'altra

"Si è parlato di stallo e immobilismo del Governo e della maggioranza ma la realtà è diversa. Ed è venuta fuori. Abbiamo continuato a lavorare e anche in maniera produttiva: in due mesi abbiamo approvato 12 atti legislativi, al massimo nel 2015 si era arrivati a nove. E' quindi abbastanza facile dimostrare che la realtà è diversa dalle accuse". Lo ha detto il presidente della Regione, Erik Lavevaz, rispondendo ad un'interpellanza della Lega sulla nomina dell'assessore all'ambiente.

"Abbiamo cercato degli assetti più stabili - ha aggiunto - ed è stato avviato un confronto che non ha portato ad oggi ad assetti diversi. Noi andiamo avanti, sono iniziati confronti con gruppi e movimenti per definire eventuali priorità di legislatura. Seguirà la ricomposizione della Giunta. Non parlo di tempi, ma l'obiettivo è di farlo prima della pausa estiva".