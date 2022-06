Carceri: direttore Brissogne, si lavora a concorso regionale

"Interverremo nelle prossime settimane per capire quale sia il margine di manovra per il concorso regionale: il Ministero competente sta lavorando sulla questione e attendiamo di sapere quale saranno le risultanze".

Lo ha detto il presidente della regione, Erik Lavevaz, rispondendo in aula al capogruppo della Lega Vda, Andrea Manfrin, in merito alla situazione del carcere valdostano.

"Nella struttura di Brissogne - ha detto Manfrin - quotidianamente ci sono persone che rischiano la loro incolumità per proteggerci. La modalità detentiva di sorveglianza dinamica, con tutte le celle aperte all'interno di un braccio, voluta da una certa parte della sinistra, ha portato a questi risultati.

Ricordo che il Consiglio ha approvato una mozione per garantire un direttore in pianta stabile alla struttura di Brissogne attraverso un concorso regionale, visti i diversi interpelli andati a vuoto e il trasferimento in tempi troppo brevi dei vari direttori in altre strutture. Bisogna definire speditamente la procedura per la nomina regionale, garantendo un direttore stabile nella nostra struttura che possa essere interpellato ogni giorno h 24".