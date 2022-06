Pour l'Autonomie, preoccupazione per concessioni idroelettriche

"E' ormai dall'inizio di questa Legislatura che chiediamo insistentemente di avere risposte circa le attività della Commissione Paritetica, concentrandoci in particolare sulla norma di attuazione delle Concessioni Idroelettriche, di importanza cruciale in vista del rinnovo della concessione alla Cva. Ad oggi, non avendo contezza di sviluppi positivi nonostante le reiterate rassicurazioni e sempre più allarmati da un iter di legge a dir poco tormentato e dalla prospettiva di ulteriori rallentamenti legati alle prossime scadenze elettorali nazionali che determineranno ineludibili contraccolpi sulla Commissione Paritetica e sui Ministeri, non possiamo che ribadire la nostra forte preoccupazione nel veder crescere concretamente e inevitabilmente il rischio di perdere le concessioni idroelettriche in favore di Cva, con tutte le sue gravissime ripercussioni sulla nostra Regione e tutti i valdostani". Lo dichiarano i consiglieri di Puor l'Autonomie Marco Carrel e Augusto Rollandin che in merito hanno presentato una nuova interrogazione in Consiglio Valle per "sapere come si stia operando per recuperare il tempo perso, e nel dettaglio: quali siano stati i risultati della riunione con la parte regionale della Commissione Paritetica in merito ai pareri ricevuti dai vari Ministeri sulla norma di attuazione; se sia arrivato il parere dell'ultimo Ministero coinvolto e con quali osservazioni; come si stiano svolgendo e a che punto siano i lavori della Commissione Paritetica sugli altri dossier aperti".