In commissione arriva Piano tutela delle acque

Riguardo al Piano di tutela delle acque della Valle d'Aosta, la terza Commissione "Assetto del territorio" del Consiglio Valle ha audito l'Assessore al territorio, Carlo Marzi. "L'Assessore Marzi - riferisce il Presidente della Commissione, Albert Chatrian (AV-VdAU) - ha voluto illustrare in via preventiva il Piano ai Commissari prima dell'avvio dell'iter amministrativo che porterà all'aggiornamento del Piano approvato dal Consiglio nel 2006 e oggi non più vigente. È un documento di pianificazione strategica delle misure per la tutela e la gestione delle acque in un'ottica di sostenibilità ambientale. In questo momento di stress idrico, il Piano rivela ancor di più tutta la sua importanza: bene, quindi, accelerare le scelte per fronteggiare il cambiamento climatico in atto, che condurrà inevitabilmente anche nella nostra regione a rivedere la concezione dell'uso delle acque".