Parlement jeunesse Maroc,avis de concours pour jeunes valdôtains

(ANSA) - AOSTE, 11 GIU - Le Conseil de la Vallée lance un concours pour sélectionner deux jeunes résidant en Vallée d'Aoste pour la participation aux travaux de la 4e édition du Parlement jeunesse du Maroc, qui se déroulera à Rabat de mardi 19 à samedi 23 juillet 2022. L'initiative rentre dans le cadre d'un accord de partenariat signé entre le Conseil des jeunes valdôtains et le Parlement jeunesse du Maroc (Pjm) dans le but d'établir un rapport durable d'échanges entre les deux associations de jeunes.

Le Pjm réunit, chaque année au mois de juillet, de nombreux jeunes qui, dans le cadre d'une simulation parlementaire, tiennent le rôle de députés, de ministres ou de journalistes.

Les jeunes parlementaires analysent deux projets de loi touchant à des problématiques actuelles: pour l'édition 2022 les thèmes choisis sont l'insertion professionnelle des orphelins de plus de 18 ans et le renforcement du contrôle qualitatif des logements sociaux au Maroc.

Tout jeune résidant en Vallée d'Aoste et étant âgé de 18 à 27 ans au 18 juillet 2022 peut présenter sa candidature avant lundi 20 juin à 17h00 à l'Archive du Conseil de la Vallée (1, place Deffeyes - Aoste) ou par courriel à l'adresse archivio@consiglio.vda.it ou à l'adresse Pec du Conseil consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it Pour prendre part à la sélection, les candidats sont appelés à présenter une lettre de motivation d'une page maximum dans laquelle exposer les raisons pour lesquelles ils postulent et les attentes envers cette expérience. Les frais de voyage sont pris en compte par le Conseil de la Vallée, alors que les frais des repas et du logement sont pris en charge par le Parlement Jeunesse du Maroc.

La sélection aura lieu au siège du Conseil de la Vallée le vendredi 24 juin 2022, à 14h30. Un jury examinera les candidats au biais d'un entretien permettant d'évaluer la lettre de motivation et leur expérience dans divers domaines, ainsi que de juger de leur compétence dans l'expression orale par rapport aux thèmes objet de la simulation parlementaire et aux sujets argumentés dans la lettre de motivation.

Pour les candidats qui, pour des raisons valables dûment certifiées au moment du dépôt du dossier de candidature, ne peuvent pas être présents à Aoste le 24 juin, l'entretien pourra se dérouler sur la plateforme 'Zoom' le jour même.

Pour tout renseignement ultérieur, s'adresser à Christine Perrin, secrétaire général du Conseil de la Vallée (1, place Deffeyes - 11100 Aoste - tél. 0165.526105, courriel: archivio@consiglio.vda.it). Le formulaire de candidature et l'avis de concours sont disponibles sur le site du Conseil www.consiglio.vda.it (ANSA).