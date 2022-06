Turismo, Forza Italia propone voucher per stagionali

"A una situazione contingente straordinaria, occorre rispondere con una misura straordinaria, capace già nel brevissimo periodo di dispiegare i suoi effetti.

D'altra parte avere avuto la conferma che mancano all'appello tra le 800 e le 1.000 unità di personale per poter garantire alle imprese turistico-ricettive e commerciali valdostane un avvio sereno della stagione estiva impone un intervento urgente, motivo per cui questa mattina abbiamo presentato una mozione agli uffici del Consiglio Valle tendente a istituire, in via del tutto straordinaria e sperimentale, una misura di attrattività e di sostegno ai lavoratori stagionali consistente nell'assegnazione a favore di ogni contratto a tempo determinato di un voucher mensile di 350 euro per il periodo compreso tra luglio e settembre". L'iniziativa è dei consiglieri regionali di Forza Italia, Pierluigi Marquis e Mauro Baccega, che aggiungono: "Certo, nel medio-lungo periodo questa criticità andrà necessariamente affrontata rafforzando le politiche attive del lavoro, ma ora, nel brevissimo periodo, l'amministrazione regionale deve prendersi in carico il problema facendo leva sulle sue prerogative statutarie in ambito turistico, fornendo così una risposta tempestiva al grido d'allarme delle associazioni di categoria valdostane. Occorre sfatare il tabù del reddito di cittadinanza come misura più conveniente di un'occupazione, occorre rendere attrattivo l'intero sistema attraverso un'analisi congiunta della situazione tra tutti gli attori coinvolti, valutando anche strumenti di defiscalizzazione e detassazione sul personale stagionale. Ma, nel frattempo, si lavori da subito per dare una risposta concreta al settore, tenuto conto del fatto che tale misura potrebbe essere estesa anche al comparto agricolo e zootecnico, le cui aziende sono alle prese con le stesse gravi criticità".