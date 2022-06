Montagne, motion sur le réseau de sentiers approuvée

Le Conseil régional a approuvé à l'unanimité la motion présentée par le groupe Lega Vda, amendée par l'assesseur à l'Agriculture, qui engage le gouvernement régional à communiquer aux commissions compétentes du Conseil les résultats des travaux de la table technico-juridique constituée pour l'étude de problèmes relatifs à la responsabilité, à la classification et à la promotion du réseau de sentiers, de fermes et de chemins secondaires de la région.

La conseillère Raffaella Foudraz a souligné que, si dans le passé, le passage sur les chemins et les chemins de ferme était dicté par la nécessité de mener des activités agricoles, actuellement ces chemins sont également empruntés en grand nombre par les touristes et les sportifs et l'augmentation de la pression anthropique génère une risque accru d'accidents.

Conformément à la vocation agricole et touristique de la Vallée d'Aoste, il est donc essentiel trouver le bon compromis afin que les activités se déroulent en toute sécurité pour tous les usagers de la montagne (travailleurs et visiteurs): c'est pourquoi il est absolument important que l'ensemble du Conseil régional connaisse les évolutions en la matière à travers le partage général des résultats de la table technique.

L'assesseur à l'Agriculture et aux ressources naturelles, Davide Sapinet, a partagé ce qui était exprimé dans la motion.

Le gouvernement a l'intention, a précisé, de faire rapport aux commissions compétentes sur les résultats obtenus et, le 30 juin, les premiers résultats des travaux seront présentés au Conseil et aux parties intéressées.