Lavevaz, disegno legge per indennità medici in Vda

Un disegno di legge per sostituire l'articolo 18 della legge di stabilità 2022/2024, relativo all'indennità per attrarre medici e infermieri, impugnata dal Consiglio dei Ministri. Lo ha annunciato il presidente della Regione Erik Lavevaz rispondendo a un'iniziativa del gruppo Pour l'Autonomie.

"Grazie a un fitto dialogo abbiamo trovato una soluzione dal punto di vista tecnico e poi condiviso a livello politico la bontà della soluzione" ha spiegato. Nel disegno di legge, che sarà condiviso in un prossimo Consiglio regionale, sarà prevista "una contrattazione integrativa aziendale per definire a livello sindacale le regole per l'erogazione dell'indennità". Questa soluzione è stata trovata a seguito di incontri con la ministra agli Affari Regionali, Maria Stella Gemini: "Questo stupirà alcune forze politiche qui presenti - dice Lavevaz - che sostengono che questa giunta non abbia rapporti con il governo nazionale. Ogni tanto anche noi passiamo le colonne d'Ercole di Carema e torniamo con i risultati". Secondo il consigliere Marco Carrel l'indennità per i medici "era già stata da noi contestata a monte: poco attrae, va a erogare soldi a delle dirigenze mediche già assunte all'Usl e non sono inclusi tutti gli operatori sanitari".