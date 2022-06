Via libera commissione a riconoscimento debiti fuori bilancio

La seconda commissione "Affari generali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza (astenuti i gruppi Lega VdA e Pour l'Autonomie) su due progetti di legge presentati dalla Giunta: il primo riguarda il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e si compone di due articoli "volti a disporre la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizioni di beni e servizi per i quali è necessario provvedere ai relativi impegni di spesa entro l'anno 2022; il secondo contiene disposizioni urgenti in materia di agroalimentare e forestale, nonché di personale regionale ed è composto di cinque articoli.

"Tra le varie misure - ha sottolineato il presidente della commissione, Antonino Malacrinò (Fp-Pd) - vi è anche quella molto importante che prevede un incremento di 800 mila euro delle risorse necessarie per garantire la copertura delle domande pervenute per il sostegno del commercio di prodotti agricoli. Lo stanziamento, inizialmente previsto dalla legge 35/2021 per un importo di 300 mila euro, è stato aumentato per coprire le domande pervenute per il sostegno ai settori della ristorazione e della ricettività, fortemente penalizzati dall'emergenza sanitaria, e per promuovere al contempo l'utilizzo e il consumo di prodotti enogastronomici locali, garantendo inoltre il sostegno al comparto agricolo".