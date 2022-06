Vendita Cogne acciai speciali arriva in aula

Il recente passaggio di proprietà della Cogne Acciai Speciali (dal gruppo Marzorati al gruppo taiwanese Walsin) arriva in Consiglio Valle. Sono due le interrogazioni a risposta immediata che saranno discusse in apertura dei lavori. la prima è del gruppo Progetto Civico Progressista e chiede "se e quando vi siano state interlocuzioni con l'azienda volte a conoscere le modalità e i tempi rispetto all'acquisizione". la seconda, presentata dal gruppo lega Vda, interroga invece il Governo regionale "per sapere quali siano state le conclusioni delle interlocuzioni avute con il management della società circa il futuro dell'Azienda, con particolare riferimento alla sua permanenza produttiva ed al mantenimento dei livelli occupazionali in Valle d'Aosta".