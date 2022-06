Ventennale del Corecom Valle d'Aosta, celebrazioni il 7 giugno

Il Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta celebra il ventennale dalla sua istituzione martedì 7 giugno 2022, alle ore 15, nella sala conferenze della Biblioteca regionale di Aosta.

Il programma prevede, dopo l'introduzione del presidente del Corecom, Pier Paolo Civelli, gli interventi del vice segretario generale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Nicola Sansalone, della presidente Corecom Lombardia, Marianna Sala, che coordina i presidenti dei Comitati regionali, e del professore Roberto Louvin, docente di Diritto comparato all'università di Trieste, già presidente del Consiglio Valle, che nel 2001 ha curato la stesura della legge istitutiva del Corecom della Valle d'Aosta.

Seguirà una tavola rotonda sul tema 'Il Corecom del futuro', moderata dal componente del Comitato valdostano Daniele Genco.

La chiusura dei lavori è affidata a Francesco Ciavattone, responsabile della struttura operativa Corecom e Coordinatore nazionale dei dirigenti Corecom italiani.

Il Corecom Valle d'Aosta, istituito con legge regionale n. 26 del 2001, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e svolge funzioni proprie e delegate in materia di comunicazione sul territorio regionale: "Il Corecom Vda - specifica il presidente Civelli - è il primo in Italia ad organizzare un momento di riflessione e confronto anche sulla prospettiva futura di adeguamento alle mutate realtà del mondo della comunicazione con particolare riferimento al web e al digitale. L'evento, che nel 2021 è stato rinviato a causa della pandemia, segue la celebrazione nazionale del ventennale svoltasi in Senato a Roma nel mese di marzo scorso alla presenza della presidente del Senato, Casellati".