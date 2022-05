Una app per seguire lavori Assemblea su smart tv

È online il sito www.consigliovalle.tv, realizzato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta per accompagnare il percorso che porterà alla nuova app per Smart Tv, a seguito della decisione di non trasmettere più sul digitale terrestre le sedute dell'Assemblea regionale a partire dal primo luglio prossimo.

"La scelta di adottare un sistema più innovativo basato su un'app progettata per i diversi tipi di tv connesse a internet - si legge in una nota - è stata assunta dall'Ufficio di Presidenza, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo: si tratta di una scelta di efficacia oltre che economica che tiene conto del contesto tecnologico in profondo cambiamento e che vede una progressiva diffusione delle Smart Tv, anche in considerazione della migrazione ai nuovi sistemi che renderanno i vecchi televisori incompatibili".

Sul sito www.consigliovalle.tv gli utenti troveranno video informativi, tutorial e domande frequenti per capire dove vedere le dirette delle sedute dell'Assemblea su Smart Tv, come scaricare l'app gratuita, che sarà disponibile nei diversi store a partire dal primo luglio.