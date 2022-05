Inizio lavori nuovo ospedale nella primavera 2023

I lavori per il nuovo ospedale inizieranno nella primavera del 2023. Lo ha detto l'assessore alla Sanità Roberto Barmasse, rispondendo a una interpellanze del gruppo Lega Vallée d'Aoste e una del gruppo Pour l'Autonomie discusse congiuntamente.

Barmasse ha aggiunto che "la dimensione dell'opera, la sua complessità e l'ingente impegno finanziario hanno richiesto un iter lungo e laborioso poiché il Responsabile unico del procedimento della società Siv ha ritenuto necessario approfondire una serie di variabili tecniche, giuridiche e amministrative molto complesse. La consegna dei documenti progettuali è prevista entro il mese di dicembre 2022, fatte salve le dovute proroghe correlate ai tempi di approvazione".

L'assessore ha aggiunto che "il programma pluriennale di attività e di spesa per la realizzazione del presidio unico ospedaliero presentato da SIV nel 2021 tiene conto del limite massimo di spesa di 139 milioni di euro, che corrisponde alle somme approvate dalla Giunta regionale nel 2010 e 2018 pari a complessivi 15 milioni 332mila euro, di cui 13 milioni 755mila già liquidati, oltre alle somme stanziate con legge regionale 4/2019 pari a 106 milioni 700mila euro e con legge regionale 22/2021 pari a 17 milioni di euro, prenotate nel 2021 con delibera di Giunta. La realizzazione delle fasi 4 e 5, attualmente, non è finanziata". Per Rollandin si è trattato di una risposta incompleta, per Aggravi ci sono criticità in termini di risorse e tempi.