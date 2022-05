Forza Italia deposita nuova proposta legge elettorale

Il gruppo di Forza Italia in Consiglio Valle ha depositato una proposta di legge in materia di elezione del Consiglio Valle e del Presidente della Regione.

"Vista la situazione politica che allontana gli elettori dalla politica con la conseguenza che sempre di più i valdostani disertano l'appuntamento con le urne - spiegano i consiglieri Mauro Baccega e Pierluigi Marquis - e valutati i risultati in alcuni comuni alle recenti elezioni comunali dove o non si è raggiunto il quorum o lo si è raggiunto anche solo con il 43%, Forza Italia ha ritenuto doveroso dare una svolta al percorso presentando una legge elettorale per le elezioni regionali che consentirà agli elettori di guardare con chiarezza al futuro del voto espresso, eleggendo il Presidente della Regione che è stato proposto dalla lista o dalla coalizione che lo ha sostenuto nella logica di un programma condiviso".

La proposta di legge vuole "superare tutte le situazioni di incertezza, favorendo la stabilità dell'azione di governo" e introduce alcune novità tra cui l'elezione diretta del Presidente della Regione, un premio di maggioranza, la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi al 4% del totale dei voti validi espressi e il ritorno alle tre preferenze.