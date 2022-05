Crisi in Regione, Forza Italia rilancia Governo centrodestra

"Alla luce dell'anniversario delle dimissioni dell'ormai ex assessore Chiara Minelli e della non più sostenibile situazione di stallo che da un anno sta condizionando pesantemente l'azione della maggioranza regionale, acuita dalle ultime posizioni assunte da una delle sue stesse componenti, nei giorni scorsi abbiamo rilanciato la proposta di soluzione della crisi in Consiglio Valle già avanzata un mese fa, mettendola a fattore comune in un recente incontro con i nostri alleati di area della Lega, ovvero quella di una soluzione all'instabilità che passi attraverso la formazione di un governo politico fondato su un'alleanza che coinvolga necessariamente le forze di centrodestra. Alla Valle d'Aosta serve una svolta, uno scossone, prima che sia troppo tardi". Lo scrive in una nota il coordinamento regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, commentando l'evolversi della situazione politica in Consiglio Valle.