Rendiconto 2022 al centro riunione Assemblea

Il rendiconto e l'assestamento di bilancio 2022 del Consiglio regionale, oltre al bilancio al 31 dicembre 2021 della gestione straordinaria della Casa da Gioco di Saint-Vincent, sono alcuni dei temi al centro della prossima riunione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in programma mercoledì 25 e giovedì 26 maggio. L'ordine del giorno è composto da 54 oggetti, di cui quattro disegni di legge, 11 interrogazioni, 17 interpellanze e 6 mozioni.

L'Adunanza prenderà atto di due relazioni della Sezione regionale della Corte dei Conti sugli esiti del controllo dell'esercizio 2019 dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dei controlli interni e di esercizio del Comune di Aosta.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, saranno trattati quattro disegni di legge: modifiche alle disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza e di contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nelle società partecipate; norme urgenti in materia di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea; primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022-2024; rendiconto generale della Regione dell'esercizio finanziario 2021.

In merito all'attività ispettiva saranno discusse undici interrogazioni: due sono state presentate dal gruppo Forza Italia (possibilità di riproporre l'evento "Les Mots" nel calendario delle manifestazioni culturali e informazioni sui disservizi degli sportelli automatici per il pagamento dei ticket sanitari), cinque dal gruppo Lega Vda (tavolo tecnico giuridico per la promozione della rete sentieristica, poderale e della viabilità minore della regione; mancata approvazione dei bilanci preventivo e consultivo 2021 e 2022 da parte del Consorzio apistico della Valle d'Aosta; partecipazione della Regione alla Borsa internazionale del turismo; revoca dell'assegnazione delle autorimesse degli immobili di proprietà dell'Arer agli utenti che ne abbiano modificato le destinazioni d'uso; impatto della chiusura della Rsa di Antey-Saint-André sugli utenti) e quattro dal gruppo Progetto Civico Progressista (protocollo di intesa tra Regione e Ministero della giustizia sulla Casa circondariale di Brissogne; andamento delle iscrizioni all'Università della Valle d'Aosta; inserimento di uno stanziamento nella legge di bilancio per la distribuzione gratuita di prodotti igienico-sanitari femminili nelle scuole della regione; screening del tumore alla mammella).

Le interpellanze presentate sono 17: quattro del gruppo Forza Italia, nove del gruppo Lega Vda, tre del gruppo Pour l'Autonomie e una del gruppo Progetto Civico Progressista. Il Consiglio discuterà infine sei mozioni, di cui cinque del gruppo Lega Vda e una del gruppo Pour l'Autonomie.