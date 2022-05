Anniversaire mort Emile Chanoux, hommage Conseil Vallée

Mardi 18 mai 2022 la Vallée d'Aoste rappelle le 78e anniversaire de la mort d'Émile Chanoux. La phrase du Martyr de la Résistance valdôtaine "Voir clair, vouloir vivre", qui est gravée sur la façade du Conseil de la Vallée au Palais régional, sera nouvellement éclairée pour témoigner de l'attention que la Vallée d'Aoste porte à sa pensée et à son œuvre.

Selon le Président du Conseil, Alberto Bertin, "cette phrase synthétise l'idéal d'Emile Chanoux: c'est dans les moments de guerre qu'il faut penser à la paix, c'est dans les moments de détresses qu'il faut avoir la capacité de regarder très haut. Au moment où le continent européen était bouleversé par des dictatures et entrait en guerre, Chanoux a été le porteur d'un message de paix et de solidarité ainsi que de respect des diversités. L'homme qui songeait à une Europe unie dans la diversité, qui est aujourd'hui la devise même de l'Europe, bien qu'il reste encore beaucoup à faire. La clairvoyance et la vision d'Emile Chanoux sont encore une source d'inspiration pour construire l'Europe du futur".