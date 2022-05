Ok commissione a nuovo testo su riqualificazione patrimonio Arer

La terza Commissione "Assetto del territorio" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza - astensione del gruppo Lega VdA - su un nuovo testo del disegno di legge che contiene disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli emendamenti presentati dall'Assessore alla sanità e politiche sociali. E' quanto si legge in una nota. "Un atto urgente, vista anche la necessità di cogliere le opportunità del bonus 110% per la riqualificazione del patrimonio in capo all'Arer" ha commentato il presidente della commissione, Albert Chatrian.

La Commissione - si legge nella nota - "ha valutato positivamente sia la proposta legislativa sia il cronoprogramma delle ristrutturazioni presentato dall'Azienda, che va nella direzione di migliorare le prestazioni energetiche degli immobili oltre che la qualità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica". "Con questo disegno di legge - aggiunge Chatrian - si va a sostenere l'azione dell'Arer nella riqualificazione del quartiere Cogne ad Aosta e di di 22 stabili (per un totale di 319 alloggi) sull'intero territorio regionale".

La Commissione ha anche svolto alcune audizioni sulla nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato: sono stati sentiti il Presidente della Regione e l'Assessore alle opere pubbliche, accompagnati dai dirigenti competenti, oltre che i Presidenti del Consorzio BIM Valle d'Aosta e del Consiglio permanente degli enti locali e il referente della Fédération des Coopératives.

"Un utile incontro - commenta Chatrian - che ha permesso di confermare la valenza di questo disegno di legge, a maggior ragione alla luce di quanto anticipato dal Presidente Lavevaz e dall'Assessore Marzi sulle possibilità di finanziamenti al Bim in qualità di ente di governo dell'ambito unico per la gestione della risorsa idrica, a seguito del parere rilasciato positivamente dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente a inizio maggio".