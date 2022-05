Adu-Pcp riavviano iter legge contro omobitransfobia

In occasione della giornata internazionale contro l'omobitransfobia Adu e il gruppo Pcp hanno annunciato una proposta di legge regionale. L'iter era già partito nel 2019 e aveva ottenuto parere favorevole dal Consiglio permanente degli enti locali. La crisi politica aveva poi interrotto la discussione sul documento e si era andati a elezioni anticipate.

Il pilastro sui cui poggia la proposta di legge "rivista" è il monitoraggio: "In Valle d'Aosta non esiste un osservatorio su questi fenomeni di violenza - spiegano Daria Pulz di Adu ed Erika Guichardaz, di Pcp - ed è necessario avere un quadro chiaro come punto di partenza. Sappiamo che il fenomeno esiste anche qui, lo hanno dimostrato anche le segnalazioni arrivate all'Arcigay, che aveva messo un form a disposizione. Ci sono giovani che sono stati allontanati da casa dalle proprie famiglie per il loro orientamento sessuale".

La proposta vuole riguardare tutte le situazioni "da quelle scolastiche, a quelle lavorative, nello sport e nella sanità. I diritti devono essere rispettati ovunque. Non dobbiamo aspettare una tragedia per muoverci". Si tratta "di un tema trasversale - aggiunge Guichardaz - per cui è indispensabile fare rete e che dovrebbe coinvolgere tutti al di là dell'appartenenza politica".