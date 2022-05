Corse: Bertin, espoir d'une plus grande autonomie

A l'occasion de l'approbation d'une motion de solidarité au peuple corse, le président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, a rappelé que la Corse est une réalité administrative importante mais n'a pas le pouvoir de se donner ses propres lois. "Les revendications autonomistes et indépendantistes corses - a expliqué Bertin - sont une constante dans l'histoire de l'île et ont abouti à des revendications même violentes".

"Au cours de la dernière décennie - a ajouté le président du Conseil régional - la situation a radicalement changé grâce également à la présidence du Conseil exécutif de Gilles Simeoni qui a pris une distance claire et ferme par rapport à tous les types de violence, convaincu que le chemin vers l'autonomie ne peut être que le résultat d'un processus pacifique et démocratique d'affrontement".

Selon Bertin, "la mort d'Yvan Colonna et les protestations populaires qui s'en sont suivies dans les écoles ont conduit le ministre français de l'Intérieur à ouvrir la possibilité d'accorder à la Corse une plus grande autonomie qui, avec la défaite de l'ultra-droite nationaliste de Marine Le Pen et l'élection du président Manuel Macron, espérons-le, seront appliquées".