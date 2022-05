Bertschy, a breve disegno legge su fonti rinnovabili

"Si sta lavorando per completare l'iter di stesura di un disegno di legge: al momento, il Dipartimento legislativo sta analizzando la prima bozza di testo che è stata predisposta con Coenergia e con il Gse. La legge si propone l'obiettivo, da un lato, di sostenere i finanziamenti dei progetti e delle realizzazioni delle comunità energetiche e, dall'altro, di costituire un coordinamento che avrà una doppia valenza: governare la discussione e garantire una valutazione degli investimenti che saranno realizzati. E' importante che gli investimenti vadano valutati nella loro effettiva ricaduta.

Auspico di presentare al Consiglio il disegno di legge entro la fine di giugno". Lo ha detto l'assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, rispondendo in aula ad un'interpellanza della Lega Vda sull'autoconsumo da fonti rinnovabili.

Riguardo alle risorse necessarie, "sono stati stimati intorno a 1,5 milioni di euro in questa fase iniziale - ha aggiunto l'assessore - sia per le spese correnti che di investimento. A livello nazionale c'è un'iniziativa di 2,5 miliardi per favorire la nascita di comunità energetiche nei comuni sotto i 5.000 abitanti: per la Valle d'Aosta sono disponibili 18 milioni di euro che potranno essere utilizzati nella forma di finanziamenti (mutui). Dal 2023, a queste risorse saranno aggiunti 2,8 milioni di euro del Fesr 2021-2027, che potranno essere dedicati alle iniziative sulle comunità energetiche".

"L'energia è come la politica: non è la fonte che conta - ha replicato il consigliere Stefano Aggravi (Lega Vda) - ma il giusto mix, altrimenti uno mette da parte una fonte di energia, come è successo con il nucleare, che poi invece potrebbe rivelarsi utile. Le comunità energetiche sono fondamentali e utili non solo per gli obiettivi di decarbonizzazione ma soprattutto per un consumo minore e migliore di energia. Le risorse in campo sono importanti e andranno utilizzate bene: è fondamentale che venga data un'attenzione particolare alla redditività degli investimenti. E' bene anche che si cerchi di favorire la libera iniziativa per evitare il carico burocratico nella realizzazione di impianti rinnovabili".